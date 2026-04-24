Первая группа уральских госслужащих начала работу в госпиталях и на стройках ДНР

Государственная служба в 2026 году выходит за рамки бумажной работы. Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога сообщил о старте масштабного проекта, в рамках которого уральские управленцы и депутаты отправляются в прифронтовые зоны в качестве простых добровольцев, пишет RT .

От Югры до всего Урала: история проекта

Инициатива, получившая название «Доброслужащий», родилась в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) благодаря усилиям местного Гуманитарного добровольческого корпуса. Видя эффективность и востребованность такого формата, Артем Жога принял решение расширить географию проекта на весь Уральский федеральный округ.

Основная идея проста: чиновники должны увидеть ситуацию на местах своими глазами и внести личный вклад в восстановление мирной жизни.

Миссия в Донбассе: ремонт, госпитали и полевая кухня

Первая сводная группа из 18 человек уже прибыла в новые регионы. В ее состав вошли не только госслужащие разного уровня, но и депутаты, а также гражданские активисты.

Чем занимаются «доброслужащие» на местах:

Военные госпитали: помощь медицинскому персоналу, уход за ранеными бойцами, оказание психологической поддержки и простое человеческое внимание, необходимое для реабилитации.

Помощь мирным жителям: ремонт поврежденных домов, восстановление инфраструктуры частного сектора.

Бытовая помощь: работа на полевых кухнях, приготовление пищи и распределение гуманитарной помощи среди населения прифронтовых территорий.

Артем Жога о ценности инициативы

Герой ДНР и полпред президента уверен, что такая практика меняет сознание самих госслужащих.