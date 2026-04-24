Малышева отреагировала на смерть Пиманова: телеведущая планировала вместе с ним отметить 30-летие программы «Здоровье»

Смерть режиссера и телеведущего Алексея Пиманова стала шоком не только для миллионов зрителей, но и для коллег, которые работали с ним бок о бок. Особенно тяжело эту утрату переживает Елена Малышева, ведь их связывали не просто рабочие отношения, а многолетняя, проверенная временем дружба, пишет The Voice.

Телеведущая и врач призналась, что они с Пимановым планировали вместе отметить 30-летие программы «Здоровье». Увы, этим планам не суждено было сбыться.

«Сегодня я потеряла друга. Мой друг Алексей Пиманов. Друг мой Лешка! Он ушел абсолютно внезапно, как гром среди ясного неба...» — отметила Малышева.

Она также вспомнила, как в 1997 году они вместе восстанавливали передачу, а затем создали «Жить здорово». Именно Малышева когда-то предложила Пиманову работу в программе «Человек и закон», и он вел ее более четверти века, став ее символом и голосом.

Ранее жена Алексея Пиманова Ольга Погодина дала первый комментарий после смерти мужа.