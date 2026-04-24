Детский сад на 245 мест в Одинцове готов на 80% – ведется отделка и благоустройство

В Одинцове близится к завершению строительство детского сада «Кубик», который расположен в ЖК «Союзный» в районе улиц Верхне‐Пролетарская и Сосновая. Для местных жителей это станет отличным подспорьем: новый садик сможет принять 245 детей, обеспечив семьям удобную возможность отдать ребенка в дошкольное учреждение рядом с домом. На текущий момент готовность объекта достигла 80%.

Здание занимает площадь около 3,9 тыс. кв. м и спроектировано с учетом потребностей групп разного возраста. Внутри разместятся разнообразные функциональные помещения: просторные игровые и учебные комнаты, современный спортзал, специальные зоны для музыкальных занятий и творчества, а также уютные зоны отдыха.

Строительные работы вышли на завершающую стадию. Фундамент и каркас здания уже полностью готовы. Сейчас строители сосредоточены на внутренней отделке помещений и монтаже инженерных систем. Параллельно они занимаются благоустройством прилегающей территории. Кроме того, ведется достройка встроенного помещения под общественные нужды, которое расширит функциональность комплекса.

Детский сад станет важной частью инфраструктуры ЖК «Союзный», включающего 7 жилых корпусов. Завершить строительство детского сада планируют в июне 2026 года.

