Наполовину завершен капитальный ремонт Гимназии №5 в Дзержинском

В Дзержинском на улице Томилинской, 9 идет капитальный ремонт здания Гимназии №5. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, готовность объекта достигла 50%. Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

На стройплощадке задействованы более 150 рабочих и 6 единиц спецтехники. Бригады одновременно ведут несколько видов работ: обновляют фасад и кровлю, монтируют каркасные перегородки, выполняют стяжку полов, прокладывают системы отопления и вентиляции, устанавливают лотки для слаботочных систем, а также заменяют оконные блоки.

Трехэтажное здание гимназии, построенное в 1989 году, ждет комплексное обновление — от крыши до внутренних инженерных коммуникаций. Специалисты уже демонтировали устаревшие конструкции и теперь последовательно реализуют все этапы капремонта. Помимо перечисленных задач, строители займутся внутренней отделкой помещений, установкой новых дверей и современных осветительных приборов.

Все работы планируют закончить в августе 2026 года. Капитальный ремонт не просто продлит срок службы здания, но и адаптирует его к современным образовательным стандартам. Обновленная гимназия станет пространством, где инновационные технологии и продуманная инфраструктура помогут педагогам раскрывать потенциал каждого ребенка, а ученикам — с удовольствием осваивать новые знания.

