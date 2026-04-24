Звенигородский музей-заповедник приглашает на современный спектакль в стиле неоклассики

2 мая Звенигородский государственный музей‐заповедник превратится в необычную театральную площадку. Здесь состоится постановка «Кофе в большом городе. Подслушано в кофейне» — спектакль в стиле неоклассики, который погрузит зрителей в атмосферу современной жизни через призму культового напитка. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Идея постановки родилась из реальных разговоров, случайно услышанных в городских кофейнях. Легкий, искрометный юмор и узнаваемые ситуации создают особую атмосферу — зрители словно становятся невольными свидетелями откровенных бесед за чашкой кофе.

Действие разворачивается в интерьере уютной кофейни, где судьбы четырех подруг переплетаются в причудливый узор человеческих отношений. За время спектакля героини успеют обсудить буквально все: от карьерных амбиций и тонкостей брачных контрактов до непростых детских воспоминаний и вечного поиска настоящей любви.

Пьеса выстроена в форме своеобразного кофейного путешествия и состоит из 3 актов, каждый из которых носит название популярного напитка: «Капучино», «Эспрессо» и «Латте».

Особую изюминку постановке придает необычный персонаж — Господин Сноб. Эта оригинальная кукла в образе кофейного стаканчика создана художником легендарного театра С.В. Образцова. Остроумные реплики Господина Сноба служат своеобразным камертоном спектакля, добавляя действию иронии и глубины.

На сцену выйдут артисты театра Драмеди «Гранд Бюро» — коллектива-лауреата премии при Госдуме РФ в номинации «Лучший театральный проект года». Режиссер-постановщик — Марта Грачева. Спектакль начнется в 17:00, возрастное ограничение — 12+.

