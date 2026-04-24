Около 10 тыс. жителей Подмосковья получат выплаты ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье единовременную выплату ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах получат порядка 10 тыс. жителей. Об этом сообщает Московская областная дума.
«Чернобыль – это крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Но самое главное – это история о людях. О пожарных, военных, инженерах, врачах, которые шагнули в пекло, прекрасно понимая, какой ценой дается каждая минута работы над разрушенным реактором», – подчеркнул председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
В регионе проживают ликвидаторы аварии и их семьи, а также граждане, которые пострадали от воздействия радиации. Помимо ежегодной выплаты для них предусмотрен бесплатный проезд на общественном транспорте.
