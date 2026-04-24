«Я хотел бы объявить сам, а не через слухи»: Егор Бероев сам подтвердил брак с Анной Панкратовой

Свадьба, как выяснилось, прошла еще зимой, и это случилось после того, как Бероев окончательно поставил точку в отношениях с актрисой Ксенией Алферовой.

Роман между Бероевым и молодой балериной завязался после съемок фильма «Кукла» в 2024 году. Тогда никто и не догадывался, что между актером и балериной есть нечто большее, чем просто работа. И вот, спустя всего несколько месяцев, пара уже готовилась к свадьбе.

Сам актер признается, что обычно не комментирует свою личную жизнь, но в этот раз счел нужным сделать исключение, потому что хотел, чтобы новость прозвучала из первых уст, а не в виде сплетен и пересудов.

«Мы с Аней не объявляли о наших отношениях. Думаю, объявим как‑нибудь, но мне бы хотелось это сделать самому, а не как в песне Высоцкого — "ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам"», — заявил Бероев.

Напомним, что развод с Ксенией Алферовой прошел, по словам Бероева, спокойно и уважительно. Однако, как он признался, после расставания их отношения испортились, и теперь они не поддерживают той теплой связи, которая была раньше.

