В больнице Каширы спасли мужчину, который не мог есть из-за куска курицы, застрявшего в пищеводе

Специалисты Каширской больницы спасли мужчину, у которого в пищеводе застрял кусок курицы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель, который жаловался на рвоту, ощущение кома в горле и затрудненное прохождение пищи. Выяснилось, что у него в пищеводе застрял плотный комок пищи. Мужчина рассказал, что до этого ел курицу.

Пациенту грозила асфиксия, а также перфорация пищевода и нагноение органов грудной клетки. Поэтому мужчину незамедлительно направили на операцию.

С помощью эндоскопа врачи фрагментировали инородное тело, а затем извлекли его. Операция прошла успешно, и проходимость пищевода была полностью восстановлена. На данный момент мужчина выписан.

