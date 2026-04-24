Ситуация с подтоплением участков в СНТ «Швейник» м.о. Шатура на контроле администрации округа

В данный момент для оперативного решения проблемы силами службы дорожного хозяйства производится откачка воды. Дома не затоплены. Эвакуация людей не требуется; СНТ используется под дачное хозяйство, постоянно проживающих нет. Причина: потоком воды размыло песочную насыпь, отделяющую СНТ от озера Святое. Службой дорожного хозяйства планируется осуществить подсыпку данной насыпи с целью предотвращения протекания воды из озера Святое на территорию СНТ. Жители на постоянной связи с профильными подразделениями администрации округа.