Подмосковный спортсмен завоевал серебро чемпионата Европы по греко-римской борьбе

С 20 по 26 апреля в албанской Тиране проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. На этих престижных соревнованиях подмосковный спортсмен Адлет Тюлюбаев завоевал серебряную медаль в греко‐римской борьбе в весовой категории до 82 кг. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Адлет Тюлюбаев представляет областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам. В финальном поединке ему противостоял действующий чемпион Европы — азербайджанский борец Гурбан Гурбанов. Схватка выдалась напряженной: оба спортсмена продемонстрировали высокий уровень техники и волю к победе. Несмотря на активность и грамотную тактику подмосковного атлета, итоговый счет оказался в пользу соперника, и Тюлюбаев поднялся на 2-ю ступень пьедестала. Бронзовыми призерами стали борцы из Грузии и Венгрии, разделившие 3-е место.

После завершения поединка Адлет Тюлюбаев поделился впечатлениями от выступления. Спортсмен отметил, что не заметил явных технических ошибок в своей борьбе — ни в партере, ни в стойке, и считал, что действовал активнее оппонента. Тем не менее результат сложился не в его пользу, и это, по словам борца, дает четкое понимание направления для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Щелковского колледжа и пообщался со студентами.