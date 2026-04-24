«Не всегда понимаю ее ценности»: Ани Лорак откровенно рассказала о сложностях в общении с 14-летней дочерью

Певица Ани Лорак, которая всегда казалась поклонникам воплощением женской мудрости и спокойствия, в недавнем интервью неожиданно призналась, что сталкивается с трудностями в общении со своей 14-летней дочерью, пишет The Voice.

Девочка, которую певица родила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу (пара рассталась в 2019 году из-за измен мужа), сейчас переживает непростой подростковый возраст. И, как признается Лорак, она не всегда понимает ценности и стремления современной молодежи.

Дочь артистки, как отмечает она, часто требует от нее покупки дорогих вещей, и это становится поводом для небольших, но неприятных конфликтов.

«Я со своей дочкой постоянно из зоны комфорта выхожу. Подростки лет 14-15 тебя вытаскивают туда — вот ты пришел, а тебе уже сразу: "Ты мне должна компьютер игровой купить", "Мама, мне это надо, это, это и это"», — рассказала Лорак.

При этом певица подчеркивает, что не препятствует общению дочери с отцом, несмотря на прошлые обиды, и считает, что это важно для гармоничного развития ребенка.

Спасательным кругом для Ани в этот непростой период стал ее новый муж, инструктор по йоге Исаак Виджраку. Они поженились в прошлом году, и, как признается певица, супруг буквально окружил ее любовью и заботой. Не менее важно и то, что он нашел общий язык с дочерью певицы — девочка приняла отчима, и они поладили.

