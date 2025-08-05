Мировой AFL в Красногорске: «Van-Ararat» взяли золото на стадионе «Зоркий»

На арене Красногорска, на стадионе «Зоркий», подошел к концу Чемпионат мира по AFL 2025.

В состязании приняли участие шестнадцать сильнейших команд, демонстрировавших мастерство в трех форматах: инновационный «Pro» 8х8, динамичный Fest и женский Lady.

Кульминацией турнира стал финальный матч, который подарил зрителям настоящую феерию. Команда «Van-Ararat» смогла взять верх над «Chievo», отомстив за поражение в прошлом году. Победа была достигнута со счетом 3:2, что принесло «Van-Ararat» титул победителя Спортмастер PRO Чемпионата мира AFL 2025. Команда показала великолепную игру, объединившись для достижения общей цели и блестяще реализовав задуманное.

«Chievo» заслуженно завоевали серебряные медали мирового первенства. Второй год подряд эта команда демонстрирует выдающийся уровень мастерства, уверенно выходя в финал самого значимого турнира AFL.

«Outsider» получила бронзовые награды Чемпионата мира AFL 2025. Несмотря на поражение в полуфинале от будущих чемпионов, команда все время поддерживала высокий темп игры и была очень близка к попаданию в финал.

Все участники турнира продемонстрировали высокий класс игры, что вызвало удовлетворение как у организаторов, так и у болельщиков, получивших массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений от Чемпионата мира AFL 2025.