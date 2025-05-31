Мировой суд взыскал долги с певицы Максаковой

Мировой суд в Москве взыскал задолженность по налогам и сборам с известной певицы Марии Максаковой* по иску Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщило РИА Новости. Сумма взыскания не разглашается.

В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по ст. 280.4 УК РФ, которая предусматривает публичные призывы к деятельности, угрожающей безопасности государства с использованием СМИ и интернета.

В качестве основания для возбуждения дела стало опубликованное на видеосервисе YouTube видео, в котором певица дискредитировала ВС РФ, негативно высказывалась о проведении специальной военной операции (СВО) и делала призывы к финансированию вооруженных формирований Украины. В связи с возбуждением дела Максакова была заочно арестована.

Ранее сообщалось, что певица Мария Максакова не смогла оспорить права детей на элитную квартиру в Москве.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.