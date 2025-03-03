Мирра Андреева лишь неделю продержалась в топ-10 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг игроков. Лучшая из россиянок Мирра Андреева переместилась с 9-го места на 11-е.

17-летння Мирра Андреева лишь неделю продержалась в первой десятке мирового рейтинга. На минувшей неделе россиянка не играла, и ее обошли американка Эмма Наварро и испанка Паула Бадоса.

Андреева остается лучшей из россиянок в мировой квалификации — 11-е место. Следующие две позиции занимают ее соотечественницы Дарья Касаткина и Диана Шнайдер.

Во главе рейтинга по-прежнему остается белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Представляющая Московскую область Андреева ворвалась в первую мировую десятку после победы на турнире WTA-1000 в Дубае, в ходе которого она обыграла сразу трех победительниц турниров Большого шлема — Маркету Вондроушову, Игу Швентек и Елену Рыбакину.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что 13-летняя фигуристка из Подмосковья Елена Костылева победила бы на чемпионате мира.