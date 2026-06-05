Мирра Андреева разгромила украинку Костюк и сыграет в финале «Ролан Гаррос»

Костюк была на впечатляющей серии из 17 побед подряд, включая финал турнира в Мадриде, где она победила именно Андрееву. Однако в Париже все было иначе: россиянка полностью контролировала матч и сделала брейк на первой же подаче соперницы.

Мирра стала восьмой россиянкой, пробившейся в финал турнира Большого шлема после Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой, Веры Звонаревой, Елены Дементьевой, Анастасии Мыскиной, Динары Сафиной и Анастасии Павлюченковой. Последний финал с участием российской спортсменки случился пять лет назад, когда Павлюченкова уступила на «Ролан Гаррос» Барбаре Крейчиковой.

В этом году в Париже мог бы и вовсе быть русский финал, но Диана Шнайдер уступила в полуфинале главной сенсации турнира 117-й ракетке мира Майе Хвалинской — 6:7, 4:6. Впрочем, после «Ролан Гаррос» польская теннисистка мощно прибавит в рейтинге и войдет в топ-25. А пока Хвалинска стала первым квалифаем, пробившимся в финал «Ролан Гаррос».

Женский финал Открытого чемпионата Франции пройдет 6 июня.