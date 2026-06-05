Мирра Андреева разгромила украинку Костюк и сыграет в финале «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева разгромила украинку Костюк: первый в жизни финал ТБШ
Фото: [WTA]
Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира Большого шлема. В полуфинале «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка разгромила украинку Марту Костюк — 6:1, 6:3.
Костюк была на впечатляющей серии из 17 побед подряд, включая финал турнира в Мадриде, где она победила именно Андрееву. Однако в Париже все было иначе: россиянка полностью контролировала матч и сделала брейк на первой же подаче соперницы.
Мирра стала восьмой россиянкой, пробившейся в финал турнира Большого шлема после Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой, Веры Звонаревой, Елены Дементьевой, Анастасии Мыскиной, Динары Сафиной и Анастасии Павлюченковой. Последний финал с участием российской спортсменки случился пять лет назад, когда Павлюченкова уступила на «Ролан Гаррос» Барбаре Крейчиковой.
В этом году в Париже мог бы и вовсе быть русский финал, но Диана Шнайдер уступила в полуфинале главной сенсации турнира 117-й ракетке мира Майе Хвалинской — 6:7, 4:6. Впрочем, после «Ролан Гаррос» польская теннисистка мощно прибавит в рейтинге и войдет в топ-25. А пока Хвалинска стала первым квалифаем, пробившимся в финал «Ролан Гаррос».
Женский финал Открытого чемпионата Франции пройдет 6 июня.