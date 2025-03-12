Мирра Андреева разнесла чемпионку Уимблдона на втором турнире подряд

Россиянка Мирра Андреева, представляющая Московскую область, в 1/8 финала турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе обыграла победительницу Уимблдона-2022 Елену Рыбакину и вышла в четвертьфинал престижного турнира.

В феврале Андреева уже побеждала Рыбакину на «тысячнике» в Дубае. Тогда ей для победы понадобилось три сета. На этот раз россиянка просто разнесла седьмую ракетку мира — 6:1, 6:2. На этот разгром Андреева потратила менее часа.

В четвертьфинале Андреева сыграет против украинки Элины Свитолиной, занимающей 23-е место в рейтинге.

17-летняя Андреева после победы на турнире в Дубае впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга, на девятое место. На следующей неделе она не играла и опустилась на 11-ю строчку. В понедельник, когда рейтинг будет обновлен, россиянка вновь будет в первой десятке.