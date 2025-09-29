Мирре Андреевой понравилось прозвище, которое ей дали китайские болельщики

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что ей очень понравилось, какое прозвище дали ей китайские болельщики во время турнира WTA 1000 в Пекине.

С китайского оно переводится как «маленькая дерзкая Мирра».

На пекинском тысячнике Мирра Андреева одержала 40-ю победу в сезоне, установив баланс побед и поражений в 2025 году — 40/13. В третьем круге пятая ракетка мира обыграла испанку Джессику Бусас Минейро — 6:4, 6:1. Следующей соперницей 18-летней россиянки станет британка Сонай Кортал, занимающая 81-е место в рейтинге. Прежде Андреева и Кортал между собой не встречались.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о том, кем клуб НХЛ «Флорида Пантерз» может заменить выбывшего на долгий срок капитана команды Александра Баркова.