Митинг, посвященный 82-й годовщине Битвы под Москвой, прошел в подмосковном Дмитрове

Торжественное мероприятие в память о начале разгрома фашистских войск в конце 1941-го сегодня прошло у Монумента бронзового солдата на Перемиловской высоте.

Отмечается, что в митинге приняли участие члены юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов, кадетских классов, активов школьных музеев из Москвы, Московской области и Красноярского края — всего более трехсот человек.

«Война закончилась 78 лет назад, а память о ней живет до сих пор. И будет жить всегда. Пока мы будем говорить о ней, изучать историю родного края и чтить память своих героев», — подчеркнула на митинге депутат Мособдумы Марина Шевченко.

После митинга членами военно-патриотических клубов Подмосковья был совершен пеший пятикилометровый марш-бросок в сторону деревни Семешки с интерактивной частью для всех желающих. А юнармейцы из Красноярского края прошли маршем до деревни Степаново, где возложили цветы на братской могиле солдат и офицеров Красной армии, погибших в Битве под Москвой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили строительство храмов и поддержку участников СВО.