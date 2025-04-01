Мизулина добавила претензии в иске к Лебедеву и Дудю

Лефортовский суд Москвы уточнил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к блогерам Артемию Лебедеву и Юрию Дудю*. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Калой Ахильгов.

В обновленном документе претензии выдвинуты по еще четырем видеороликам, касающимся деятельности Лиги безопасного интернета. Следующее заседание по делу запланировано на 16 апреля.

Мизулина утверждает, что Лебедев и Дудь не только нарушили ее права, но и распространили недостоверные сведения, которые нанесли ущерб репутации Лиги.

Производство по этому делу ранее было временно приостановлено в связи с назначением лингво-фоноскопической экспертизы. Проводит исследование Российский федеральный центр судебной экспертизы им. профессора А. Р. Шляхова при Министерстве юстиции РФ.

Конфликт разгорелся после интервью, опубликованного Дудем 1 августа 2024 года. В нем Лебедев откровенно раскритиковал работу Лиги безопасного интернета.

Мизулина после выхода интервью объявила о намерении подать иск в суд, потребовав возмещения морального вреда в размере 10 млн руб. Лебедев, хотя и извинился перед Мизулиной, продолжил активно выступать против ее общественной деятельности.

Теперь иск включает в себя пять высказываний Лебедева о Мизулиной и ее организации.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила о масштабной проверке блогеров.

* Министерство юстиции РФ признан иностранным агентом.