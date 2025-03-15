Мизулина анонсировала массовые проверки российских блогеров

По словам Мизулиной, задержание Митрошиной не стало удивительным: ранее она уже попадала в поле зрение правоохранителей. Первое обращение ЛБИ получала уже в начале 2021 года. Некоторые пользователи сообщили о высказываниях девушки об СВО и призывах участвовать в незаконных митингах. Все сведения передавали правоохранителям. Однако сейчас у государства к Митрошиной исключительно вопросы о ее финансовой деятельности.

«Абсолютно уверена, что дело Митрошиной это не последняя ситуация, которую общественность услышит публично. Будут и другие аналогичные «кейсы», которыми сейчас, вероятно, занимаются правоохранительные и налоговые органы. Очень важно наладить порядок, контроль в этой сфере и, конечно, создать условия, при которых сами блогеры будут понимать, какая на них ответственность, как они обязаны делать отчисления в бюджет», — высказалась Мизулина.

Глава ЛБИ не исключила, что некоторые блогеры нарушили закон несознательно, а ввиду плохой осведомленности. Этот вопрос также нужно проработать, проводя информационные мероприятия с участием сотрудников ФНС.

Ранее сообщалось, что блогер Митрошина могла отмывать деньги через покупку недвижимости в Москве. Ее задержали на днях после возвращения из ОАЭ в РФ.