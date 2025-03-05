В «Зените» подтвердили факт переговоров с Полем Погба

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в беседе с «ВсеПроСпорт» подтвердил , что чемпионы России интересовались бывшим полузащитником «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в зимнее трансферное окно.

Медведев рассказал, что, зная об окончании дисквалификации французского полузащитника, в «Зените» рассматривали возможность его подписания в качестве свободного агента.

Однако, по словам функционера, Погба отказался приехать на сборы «Зенита», где петербургский клуб мог бы оценить его готовность после полуторагодичного отсутствия.

В феврале прошлого года чемпион мира в составе сборной Франции был дисквалифицирован на четыре года из-за слишком высокого уровня тестостерона. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Погба, и в марте 32-летний полузащитник уже мог выйти на поле.

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