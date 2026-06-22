Лера Кудрявцева сделала заявление о расставании с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева решила развеять слухи о разрыве с мужем. Поводом для сплетен стала ее недавняя поездка в Бахрейн, пишет Teleprogramma.org.

Напомним, Кудрявцева отправилась на отдых без мужа Игоря Макарова и их общей дочери. Многие поклонники тут же решили, что в семье не все гладко. Однако Кудрявцева поспешила опровергнуть эти домыслы.

В своем блоге телеведущая иронично написала: «Муж дома с Машей. Мать отдыхает». Этими словами она дала понять, что поводов для беспокойства нет.

Кудрявцева также подчеркнула, что они с Игорем живут вместе уже 14 лет, несмотря на разницу в возрасте. Лера старше мужа на 16 лет, но это никогда не было проблемой для их семьи.

Напомним, что слухи о возможном разрыве пары появились еще весной прошлого года. Тогда Кудрявцева откровенно рассказала, что Игорь борется с алкогольной зависимостью, и призналась, что устала его спасать. Поклонники забеспокоились, что брак может рухнуть.

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