Житель Орехово-Зуево собрал уникальную коллекцию гармоней
Фото: [Ольга Сычева]
Житель Орехово-Зуево Сергей Борискин собрал уникальную коллекцию гармоней, а также скульптур с ними, сообщает РИАМО. Собирать музыкальные инструменты он начал много лет назад.
Сергей входит в «Золотую десятку гармонистов России». В его репертуаре более трех тысяч композиций. Ежегодно он проводит три сотни благотворительных выступлений. Помимо этого, музыкант занимается преподаванием игры на гармони. В числе его учеников — внук «короля гармони» Геннадия Заволокина.
С гастролей Сергей привозил домой различные статуэтки с гармонью, какие-то экспонаты подарили друзья и поклонники со всей страны. Сейчас в коллекции — несколько десятков гармоней, фотографий, портретов знаменитых гармонистов, фигурок с гармонью. Дом музыканта давно превратился в музей.
«Я лучше не доем, а какую-нибудь фигурку прикуплю на память. Не все, конечно, понимают мое увлечение, говорят: «Зачем тебе это? Купи лучше новую машину взамен своей старой». А мне не нужна машина, мне дорога память о тех местах, где мы с друзьями-гармонистами давали концерты, где залы были полны, а люди счастливы. Вот частичку этого счастья и увожу с собой», - рассказал Сергей.