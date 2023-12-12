Житель Орехово-Зуево собрал уникальную коллекцию гармоней

Житель Орехово-Зуево Сергей Борискин собрал уникальную коллекцию гармоней, а также скульптур с ними, сообщает РИАМО. Собирать музыкальные инструменты он начал много лет назад.

Сергей входит в «Золотую десятку гармонистов России». В его репертуаре более трех тысяч композиций. Ежегодно он проводит три сотни благотворительных выступлений. Помимо этого, музыкант занимается преподаванием игры на гармони. В числе его учеников — внук «короля гармони» Геннадия Заволокина.

С гастролей Сергей привозил домой различные статуэтки с гармонью, какие-то экспонаты подарили друзья и поклонники со всей страны. Сейчас в коллекции — несколько десятков гармоней, фотографий, портретов знаменитых гармонистов, фигурок с гармонью. Дом музыканта давно превратился в музей.