«Много сердца и любви»: 43-летняя Седокова призналась, что вновь хочет стать мамой

43-летняя певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась планами по расширению семьи. В эфире шоу «Ой, мамочки» она заявила, что хочет родить еще двоих детей и усыновить троих, передает Super.

По словам артистки, у нее «много сердца, много любви» и есть возможности для реализации таких масштабных планов.

Седокова также высказалась о шестой беременности 44-летней супермодели Натальи Водяновой. Певица призналась, что не против заводить детей в зрелом возрасте и смотрит на это с воодушевлением.

Сейчас старшие дочери Анны уже живут отдельно, а младший сын остается с ней. Тем не менее артистка готова увеличить семью до семи детей.

Сама Седокова рассказала, что первая беременность сильно повлияла на ее творческую судьбу. В 21 год она столкнулась с жестким выбором между сценой и материнством. По признанию Анны, в тот момент группа «ВИА Гра» находилась в гастрольном туре по Японии, и певице пришлось покинуть коллектив.

Седокова отметила, что принять судьбоносное решение ей помог продюсер Константин Меладзе, который тепло поддержал артистку и благословил ее на роды. Этот опыт, по словам певицы, научил ее ценить семью и не бояться перемен.

Ранее певица Анна Седокова ответила хейтерам, которые винят ее в смерти двух бывших мужей.