Не стало сыгравшего в «Обратной стороне Луны» актера Макса Максимова

На 81-м году жизни 29 августа скончался российский актер и режиссер Макс Максимов. Об этом сообщила его вдова, информацию подтвердило информационное агентство ТАСС. О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.

Настоящее имя Макса Максимова — Сергей Максимов. Он родился в 1946 году в Москве. После школы поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, который успешно окончил. Однако творческий путь актера не ограничивался только кино и театром.

Максимов работал клоуном-акробатом, а с 1980 по 1986 год занимал пост художественного руководителя знаменитого «Цирка на воде». Этот проект принес ему известность как талантливому постановщику и организатору.

В 1980-е годы Максимов начал активно сниматься в кино. За свою карьеру он исполнил роли более чем в 20 фильмах и сериалах. Среди самых заметных работ актера — «Обратная сторона Луны», «Охотники за бриллиантами», «Доктор Живаго», «Летучая мышь» и многие другие.

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