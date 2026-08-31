Нападающий Комличенко в ближайшее время вернется в состав «Локомотива» после травмы

Агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда «Локомотива» Николая Комличенко, рассказал «Матч ТВ», когда его клиент сможет вернуться на футбольное поле после тяжелой травмы.

6 мая Комличенко перенес операцию из‑за травмы наружной боковой связки колена.

Клюев выразил надежду, что уже в ближайших матчах Комличенко будет доступен для тренерского штаба «Локомотива». Агент считает, что нападающий сыграет еще до паузы на матчи сборных, которая начнется в РПЛ 18 сентября.

31-летний Комличенко выступает за «Локомотив» с 2025 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал пять ассистов.

«Локомотив» неудачно начал сезон и после шести туров занимает лишь 14-е место в РПЛ с тремя очками. Железнодорожники со старта чемпионата не смогли одержать ни одной победы.