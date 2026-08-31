В Подмосковье «Почетными донорами России» стали еще почти 500 жителей

С начала 2026 года звание «Почетный донор России» в Подмосковье получили еще 484 жителя, их общее число достигло почти 28 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря отзывчивости доноров наши медицинские учреждения полностью укомплектованы запасами крови и ее компонентов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звание могут получить доноры, регулярно сдающие кровь и ее компоненты, для этого нужно безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз, плазму — не менее 60 раз либо сочетать донации цельной крови и ее компонентов.

Отметим, что донорами могут стать все совершеннолетние граждане, у которых нет медицинских противопоказаний. Сделать это можно в учреждениях службы крови области или во время выездных донорских акций. Узнать подробнее об этом можно здесь.

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