Новая услуга по льготному питанию школьников возглавила рейтинг госуслуг в Подмосковье

Новая услуга «Льготное питание в школе» , которую запустили на подмосковном портале на прошлой неделе, возглавила рейтинг востребованных госуслуг – ею воспользовались свыше 29 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на бесплатное питание в регионе имеют дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, перечень льготных категорий устанавливается в каждом муниципалитете отдельно.

В рейтинг также вошли услуга «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 28,8 тыс. заявлений), «Запись в кружки и секции» (более 24 тыс. заявок), «Выписка из домовой книги» (более 16,6 тыс.) и выдача и замена социальных карт жителя МО (более 11,5 тыс.).

Напомним, что в общей сложности на портале представлены более 440 услуг для жителей и бизнеса.

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