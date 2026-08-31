На сцену вместо съемочной площадки: вышедший по УДО Ефремов отказался от кино и сосредоточился на театре

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, которому в ноябре исполнится 63 года, в новом театральном сезоне сосредоточился на работе в «Мастерской „12“» Никиты Михалкова. Хотя у актера есть предложения о съемках в кино, он не спешит их принимать, посвящая себя сцене и репетициям, сообщает KP.RU.

Накануне появилась информация, что Ефремов примет участие в съемках комедийной драмы «Отец. Еще отец» вместе с Данилой Козловским, а также Анной Чиповской и Павлом Деревянко. Однако, как выяснилось, режиссер Александр Баршак представил этот состав как дрим-каст на питчинге «Фонда кино». Никаких переговоров с актерами не велось, контракты не подписывались — в том числе и с самим Ефремовым.

Ближайший спектакль с участием артиста — «Без свидетелей» — состоится 29 сентября на сцене «Мастерской „12“». В нем Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Цены на билеты варьируются от ₽10 тысяч (бельэтаж) до ₽30 тысяч (середина партера).

Ранее продюсер Павел Рудченко оценил возможный гонорар Михаила Ефремова после возвращения в кино.