В театрах Долгопрудного и Химок запустят спектакли с тифлокомментированием

Долгопрудненский театр «Город» и драматический театр «Наш дом» в Химках вместе с 15 театрами других городов России запустят показы спектаклей с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей. Проекты реализуются благодаря победе учреждений в грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».

Так, в Долгопрудном тифлокомментированием обеспечат две постановки. В том числе, музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» по произведению А. С. Пушкина. Показы дополнят тактильной экскурсией-прологом с макетами, которая познакомит зрителей с народными художественными промыслами Подмосковья. Вторым проектом станет семейная комедия «Нарочно не придумаешь» по водевилям А. П. Чехова («Медведь», «Юбилей», «Предложение»). Она восстановит атмосферу XIX века с помощью живой музыки и классического юмора.

В Химках будут обеспечены тифлокомментированием четыре разножанровые постановки. Это музыкальные «Шукшинские рассказы», драму «Бег», а также семейные спектакли «Кентервильское приведение» и «Сказка о царе Салтане».

В общей сложности из 50 заявок, поступивших на конкурс из 35 городов, эксперты отобрали 17 проектов с высоким потенциалом интеграции тифлокомментирования в репертуар. Грантовая поддержка позволит профессиональным тифлокомментаторам создать лаконичные описания для каждого спектакля. Они помогут незрячим зрителям понять все, что происходит на сцене: от декораций и костюмов до мимики и жестов актеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.