Нужно ли избегать «опасные» 5G-радиоволны и что на самом деле произойдет, если завернуть телефон в фольгу

Алюминиевая фольга действительно может временно блокировать сигналы смартфона, пишет How-To Geek. Автор материала проверил это на устройстве с Android. После оборачивания телефона двумя слоями фольги звонки через мессенджеры и обычную мобильную сеть не проходили, сообщения тоже не были доступны.

Дело в том, что Wi-Fi, мобильная связь, Bluetooth и GPS используют радиоволны. Металлы, в том числе алюминий, проводят электричество и могут отражать или блокировать радиосигналы, если полностью окружить ими устройство.

Но заворачивать телефон в фольгу для «защиты от 5G» не имеет смысла. Современные научные данные не подтверждают, что обычное воздействие сигналов Wi-Fi или 5G от телефонов, вышек и роутеров представляет опасность для здоровья.

Фольга также не защищает телефон от взлома. Она может временно заблокировать беспроводную связь, но не поможет, если на устройстве уже установлена вредоносная программа. Для защиты лучше использовать сложные пароли, многофакторную аутентификацию, своевременно устанавливать обновления и не переходить по подозрительным ссылкам.

Похожий принцип используют правоохранители и цифровые криминалисты: изъятые телефоны помещают в специальные экранирующие пакеты, которые блокируют радиосигналы и не позволяют удаленно получить к устройству доступ или стереть с него данные.