Почему космонавтов мучают проблемы с кишечником: исследование дало новые подсказки

Запоры давно считаются частой проблемой у космонавтов, и новое исследование помогло понять, почему это может происходить, сообщает NewsNation. Ученые из Университета Копенгагена вместе с NASA изучили кровь 52 космонавтов, которые провели на Международной космической станции не менее двух месяцев.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило изменения в составе метаболитов крови. По словам ведущего автора работы Джорджии Ла Барберы, уже через несколько недель после прибытия в космос кишечные бактерии космонавтов, судя по анализам, начинают активнее расщеплять белок.

Обычно такой процесс усиливается, когда в кишечнике не хватает доступной клетчатки: бактерии начинают использовать белок в качестве альтернативного источника питания. Ученые предполагают, что в космосе это может быть связано с микрогравитацией. Из-за отсутствия привычной силы тяжести пища, вероятно, медленнее продвигается по кишечнику.

Соавтор исследования Хенрик Роагер отметил, что это может частично объяснять запоры у космонавтов. Усиленное расщепление белка также потенциально связано с другими рисками — от дополнительной нагрузки на почки до изменений концентрации внимания и настроения.

Исследователи считают, что во время будущих длительных космических миссий помочь могут рацион с повышенным содержанием клетчатки, пребиотики и другие меры, способствующие нормальному продвижению пищи по кишечнику.