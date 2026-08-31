Редких животных массово продают в западных соцсетях: чем новая онлайн-угроза грозит мировой фауне

Тысячи видов животных, растений и грибов, включая находящиеся под угрозой исчезновения, незаконно продают через западные соцсети, маркетплейсы и другие онлайн-площадки, сообщает ScienceAlert со ссылкой на обзор в журнале Nature Reviews Biodiversity. Ученые предупреждают, что интернет сделал торговлю быстрее, масштабнее и сложнее для контроля.

По словам исследователя Энрико Ди Минина из Хельсинкского университета, нелегальная торговля дикими животными активно переместилась на популярные западные цифровые платформы. Там продавцы и покупатели пользуются анонимностью, слабым контролем и возможностью легко связываться друг с другом, в том числе через границы.

Одних животных продают живыми — чаще всего как экзотических питомцев. Других убивают ради частей тела: рогов, шкур и других производных. За шесть недель специалисты изучили 280 онлайн-площадок и обнаружили более 33 тыс. объявлений о продаже представителей видов, которые Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры относит к уязвимым или находящимся под угрозой исчезновения.

Биолог Нил Д’Круз из Городского университета Манчестера отметил, что последствия для животных и биоразнообразия схожи с традиционной нелегальной торговлей, однако интернет значительно увеличивает ее скорость и масштабы.

Авторы исследования считают, что для борьбы с таким видом торговли недостаточно защищать отдельные виды. Необходимы более строгий контроль за цифровыми платформами, технологический мониторинг и участие местных сообществ.