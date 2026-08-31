Жители Красногорска обсудили уборку и парковки с замглавы округа

По поручению главы городского округа Дмитрия Волкова его заместители на регулярной основе проводят выездные встречи с жителями. Главная цель таких мероприятий — оценить реальное состояние благоустройства, качество содержания общественных и придомовых пространств, а также услышать пожелания и замечания красногорцев, чтобы оперативно реагировать на проблемные точки.

На минувшей неделе заместитель главы округа Елена Горшкова вместе с коллегами и представителями управляющей компании «Сфера» отправилась в микрорайон Пашинская пойма. В ходе совместного осмотра дворовых территорий и детских игровых площадок специалисты выявили ряд недочетов, касающихся санитарной очистки, своевременного покоса газонов и технического состояния малых архитектурных форм. По каждому замечанию, как сообщается, уже определены сроки устранения, а в ближайшее время запланирован повторный контрольный визит для проверки исполнения.

«Мы строим работу на основе обращений жителей: личный осмотр помогает увидеть то, что можно упустить, и подсказать управляющей компании, на какие моменты стоит обратить внимание», - отметила Елена Горшкова.

Параллельно в поселке Нахабино состоялась встреча жителей с другим заместителем главы — Дмитрием Зверевым. Основной запрос, прозвучавший из уст председателя совета дома № 7 на улице Новой Лесной, касался приведения в порядок придомовой территории и создания более уютной комфортной среды вокруг дома.

В ходе общения Зверев подробно остановился на ситуации с управляющей организацией «Феникс», обслуживающей данный жилой сектор. Как выяснилось, у компании сменился собственник, и сейчас ведется активная работа по усилению кадрового состава: в частности, планируется увеличить количество дворников для повышения качества уборки. При этом отдельное внимание, по его словам, уделяется подготовке к предстоящему зимнему периоду — необходимо заранее обеспечить достаточный запас ресурсов и техники, чтобы справляться с выпадением снега без задержек и сбоев.

Третья выездная встреча в рамках еженедельного цикла прошла в поселке Сабурово и жилом комплексе «Пятницкие кварталы» под руководством заместителя главы Евгения Елизарова. Совместно с жителями он обошел территорию и обсудил наиболее острые локальные проблемы. В их числе — необходимость обустройства парковочных зон, отсутствие обустроенной площадки для выгула собак, а также качество уборки и содержания придомовых участков. Не обошли стороной и экологическую тему: горожане подняли вопрос о работе очистных сооружений и их влиянии на окружающую среду.

По итогам разговора вся поступившая информация будет передана в профильное муниципальное учреждение для дальнейшего изучения и принятия мер. Также запланированы дополнительные проверки, направленные на улучшение экологической обстановки в данных локациях.

Все предложения и пожелания, озвученные жителями в ходе встреч, взяты в работу администрацией округа.