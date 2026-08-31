Стало известно расписание третьего этапа Гран-при с участием российских фигуристов

Соревнования пройдут в Бангкоке с 3 по 5 сентября. Россию будут представлять София Дзепка (женское одиночное катание), Лев Лазарев (мужское одиночное катание), а также танцевальный дуэт Мария Фефелова и Артем Валов.

Этап откроется 3 сентября короткой программой у юношей и девушек. На следующий день дуэты представят свой ритм-танец, а девушки — произвольную программу. Наконец, 5 сентября пройдут произвольные программы у юношей и танцевальных дуэтов.

Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе в китайском Сиане, победив во всех дисциплинах. В Китае победили все российские участники этапа в Бангкоке, а также спортивная пара Полина Шешелева/Егор Карнаухов. Старты в Сиане стали первыми для российских фигуристов под эгидой ISU с 2022 года.