«С днем рождения, чувак»: Никита Пресняков поздравил сына своей новой возлюбленной

Никита Пресняков, Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, растрогал поклонников трогательным поздравлением, передает Super. Музыкант поздравил с днем рождения сына своей новой возлюбленной, модели Карины Филимоновой. Мальчику исполнилось три года.

На своей странице в социальной сети Пресняков-младший опубликовал милое видео, где маленький ребенок бодро шагает под ритмичную музыку. Подписал он ролик лаконично: «С днем рождения, чувак».

Фото: [ Карина Филиминова/соцсети ]

О новой избраннице музыканта известно немного. Филимоновой 26 лет, она работает моделью. Впервые Никита появился с ней на публике весной 2026 года. Многие пользователи заметили ее сходство с бывшей женой певца Аленой Красновой. Пара, предположительно, уже съехалась. Кроме того, Карина снималась в клипе артиста, где они сыграли влюбленных.

Напомним, что в августе 2025 года Пресняков официально расторг брак с Красновой. Их союз продлился восемь лет. После развода Краснова вернулась в Россию и сейчас встречается с бизнесменом Сергеем Тюленевым.

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*Министерством юстиции признан иностранным агентом.