«Могу, но не хочу»: Стас Михайлов отказался «унижаться» в Европе

Певец, ранее с удовольствием посещавший европейские страны, теперь от этого отказался. При этом артист подчеркнул, что техническая возможность для гастролей у него сохраняется, но решение продиктовано вопросами личного достоинства и национальной гордости. В Европе же Михайлов не хочет мириться с плохим отношением к русским, которое во многом продиктовано существующей там антироссийской политикой.

«Я не езжу в Европу <…>. Я понимаю одну простую вещь: ехать нужно туда, где тебя ждут. Вот где тебя не ждут, даже с твоими деньгами, не надо ехать и просить, кланяться им. Придет время, попросят сами. Еще будут просить русских, чтобы приезжали к ним. Поверьте, что так и будет. Надо до этого момента дожить. Не надо перед ними унижаться никогда», — резюмировал артист.

Михайлов высказал уверенность в том, что со временем европейские государства самостоятельно проявят интерес к возвращению российских туристов и артистов. Однако он призвал соотечественников избегать подобных дискуссий.

