«Мы готовы поддержать Украину». Страны коалиции снова собираются на переговоры
Макрон сообщил о проведении во вторник телеконференции «коалиции желающих»
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение телеконференции «коалиции желающих», запланированной на вторник. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Напомним, в сентябре, в Париже под совместным руководством французского лидера и премьер-министра Великобритании Кира Стармера состоялся саммит этой группы.
По итогам той встречи Макрон отметил, что 26 государств-участников выразили намерение разместить на территории Украины силы сдерживания после того, как будут достигнуты договоренности о прекращении огня.
Ранее сообщалось о том, что Европа отвергла американский сценарий мира для Украины.