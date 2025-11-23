«Мы готовы поддержать Украину». Страны коалиции снова собираются на переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение телеконференции «коалиции желающих», запланированной на вторник. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Напомним, в сентябре, в Париже под совместным руководством французского лидера и премьер-министра Великобритании Кира Стармера состоялся саммит этой группы.

По итогам той встречи Макрон отметил, что 26 государств-участников выразили намерение разместить на территории Украины силы сдерживания после того, как будут достигнуты договоренности о прекращении огня.

Ранее сообщалось о том, что Европа отвергла американский сценарий мира для Украины.