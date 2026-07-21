Полина Диброва поделилась секретами воспитания в многодетной семье

Полина Диброва, бывшая жена известного телеведущего Дмитрия Диброва и мама троих детей, поделилась с подписчиками своими принципами воспитания, передает Super. В центре ее системы — одно простое, но железное правило: каждый член семьи должен убирать за собой сам.

По словам Полины, это правило касается не только привычной уборки комнат, но и самых обычных бытовых мелочей. Дети должны самостоятельно убирать велосипеды после прогулок, относить посуду в раковину и возвращать вещи на свои места. Если же постоянно убирать за ними, объясняет звезда, на это уходит целый день, и тогда просто не остается времени на жизнь.

«Я с самого раннего возраста учу детей тому, что порядок — это общая ответственность. Если каждый будет убирать за собой, то в доме всегда будет чисто, а у меня останется время на другие дела», — поделилась Полина.

В качестве конкретного примера Диброва привела правило, которое они с детьми обсуждали не раз: при входе в дом обувь сразу ставится на полочку. На первый взгляд мелочь, но именно такие маленькие шаги, по мнению Полины, помогают сформировать у детей осознанное и ответственное отношение к общему пространству.

Диброва подчеркнула, что не превращает уборку в наказание, а скорее прививает детям привычку к порядку с ранних лет. Ее подход уже дает плоды: старшие дети помогают младшим, а в доме всегда царит атмосфера уюта и спокойствия.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик познакомился с отцом и бабушкой Полины Дибровой.