МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Решение было принято большинством голосов.

Олимпийский комитет выразил неудовлетворение тем, как идут реформы в любительском боксе. В 2019 году МОК приостановил членство IBA, выразив претензии к финансам организации, системе управления и судейству.

При проведении Олимпийских игр в Токио IBA была отстранена от организации соревнований, их проводил сам МОК. По такой же схеме пройдут квалификационные и олимпийские соревнования в Париже-2024 и Лос-Анджелесе-2028.

В октябре 2022 года IBA допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Причем боксеры получили право выступать под флагами своих стран.