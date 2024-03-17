МОК назвал число россиян, которым позволят выступить на Олимпиаде в Париже

На предстоящей этим летом Олимпиаде в Париже выступят не более 40 атлетов из России. Такие данные привел вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, его цитирует Daily Telegraph.

Будут ли МОК в качестве критерия допуска к ОИ-2024 в обязательном порядке учитываться отказ российских атлетов активно поддерживать СВО, Коутс не уточнил.

«Все, кто подготовлен в российских военных клубах, не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия из-за того, что не будут представлять Россию. Возможно, я не прав, но мне кажется, что их может быть не более 40», — приводит слова Коутса Рейтер издание.

Вице-президент МОК напомнил, что россияне не примут участия ни в каких командных видах спорта.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут этим летов с 26 июля по 11 августа.