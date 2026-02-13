МОК не увидел криминала в использовании российского флага итальянским сноубордистом
Фото: [МОК]
Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри высказалась по поводу изображения российского флага на шлеме итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера.
45-летний итальянец принимает участие в своей седьмой Олимпиаде. Спортсмен разместил на задней стороне своего шлема флаги США, Канады, Италии, России и Кореи — всех стран, которые принимали Игры, в которых ему довелось поучаствовать.
Ковентри рассказала, что возмущение наличием маленького триколора на шлеме Фишналлера выразил украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого МОК дисквалифицировал за отказ сменить шлем с политизированным содержанием — портретами погибших украинских спортсменов.
«Я не вижу в этом нарушения. Этот спортсмен не представляет Россию, он отобразил на шлеме Олимпиады, на которых выступал. Это не является нарушением, по нашему мнению», — сказала Ковентри.
