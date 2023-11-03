МОК объяснил, почему не отстранил израильских спортсменов от участия в турнирах

В Международном олимпийском комитет (МОК) раскрыли причины, по которым израильских спортсменов не отстранили от участия в турнирах, в то время как российских – после начала спецоперации, не допускают к соревнованиям с 2022 года. Заявление от пресс-службы организации приводят РИА Новости .

Российские спортсмены последний раз выступали на Зимних Олимпийских играх, которые проходили в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

«Это вторжение было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии», – сообщили в МОК.

В контексте обострения конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем в МОК отметили, что спортсмены не несут ответственность за действия своих правительств. Как подчеркнули в комитете, Израиль не нарушал олимпийское перемирие.

Обострение конфликта перешло на новый уровень. Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные взяли в кольцо столицу сектора Газа.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».