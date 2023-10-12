МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за новых регионов

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

МОК принял такое решение ровно через неделю после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские советы новых регионов. В международной организации это сочли нарушением Олимпийской хартии.

В заявлении говорится, что ОКР больше не может выполнять функции национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от МОК. Ранее в ОКР сообщили, что МОК задолжал уже более $8 млн по программе «Топ-10», и пообещали подать в суд.

Максимальным наказанием может быть полный недопуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

Пока что МОК оставляет за собой право позже рассмотреть вопрос об участии россиян в нейтральном статусе. Адамс отметил, что решение по нему не будет связано с отстранением ОКР.