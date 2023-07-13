МОК пообещал не звать Россию и Белоруссию на Олимпийские игры в 2024 году

В новом решении, объявленном Международным олимпийским комитетом (МОК), России и Белоруссии не будут направлены приглашения об участии в Олимпийских играх в 2024 году.

Это решение, по всей видимости, вызвано конфликтом на Украине. Об этом пишет ТАСС.

В организации сделали заявление, что это результат санкций, который международный олимпийский комитет ввел в отношении спортсменов из данных стран после начала проведения специальной военной операции.

Отсутствие России и Белоруссии на Олимпийских играх-2024 является серьезным ударом для спортсменов и спортивных команд этих стран. Ранее предполагалось, что российским и белорусским спортсменом могут разрешить выступать под нейтральным флагом.

Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято позже. Предложения МОК о недопуске обычно рассматриваются в качестве рекомендательного характера, кроме того, они не будут распространяться на грядущие олимпийские игры.