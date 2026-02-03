МОК попросил украинских спортсменов вести себя прилично на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к Украине с просьбой не устраивать никаких акций протеста во время Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Об этом украинскому изданию «Главком» рассказал скелетонист Владислав Гераскевич.

«К нам обращались после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили нас, чтобы на Олимпийских играх не устраивали никаких акций против войны на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию», — поделился Гераскевич.

Спортсмен не стал уточнять, как на эту просьбу отреагировали в Киеве и поступали ли какие-то рекомендации от национального олимпийского комитета.

