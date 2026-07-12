МОК высказался о визах для российских спортсменов после допуска до международных стартов

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил готовность содействовать выдаче виз российским спортсменам для участия в международных турнирах. В заявлении организации подчеркивается, что решения о визах остаются за отдельными государствами, однако МОК готов помогать в практических вопросах в рамках своей компетенции, пишет РИА Новости-Спорт .

В МОК заявили, что на регулярной основе сотрудничают с международными федерациями для решения визовых вопросов. Как пояснили в организации, они не могут влиять на суверенные решения стран, но готовы поддерживать атлетов в тех случаях, где это возможно.

Этот шаг стал логичным продолжением решения от 7 июля, когда МОК временно снял приостановку с Олимпийского комитета России и рекомендовал федерациям пересмотреть ранее введенные ограничения для российских спортсменов.

Напомним, ОКР был отстранен 12 октября 2023 года после включения в свой состав спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новое заявление МОК не означает автоматического допуска российских атлетов ко всем турнирам, но создает дополнительный канал для решения административных барьеров. В международных федерациях пока воздерживаются от комментариев, однако спортивные функционеры в России уже назвали это позитивным сигналом, хотя и отмечают, что окончательные решения по допуску будут приниматься на уровне каждой федерации.