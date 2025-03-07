«Молчуны»: дрессировщик Запашный раскритиковал молчавших в начале СВО артистов

Народный артист РФ, известный дрессировщик Эдгард Запашный выразил критику в адрес знаменитостей, которые в начале специальной военной операции (СВО) воздержались от публичных комментариев. Своим мнением о «молчунах» артист поделился с телеканалом «Царьград».

Запашный предположил, что вскоре знаменитости, отказавшиеся говорить в 2022 году, начнут появляться в медиапространстве с разного рода оправданиями.

«"Молчуны"» начнут говорить, что на протяжении всего времени поддерживали СВО, однако не хотели делать на этом пиар», — сказал он.

Также Запашный обратил внимание на то, что чем ближе Россия приближается к победе, тем больше будет появляться заявлений от артистов, ранее воздерживавшихся от своего мнения.

Ранее дрессировщик резко высказывался о покинувшей в 2022 году певице Алле Пугачевой. Он заявил, что она никогда не была настоящим гражданином страны, и ее уход ярко продемонстрировал ее позицию против России.

Ранее сообщалось, что концерт певицы Лолиты Милявской отменили в Казани.