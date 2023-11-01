Молодежь Подмосковья может принять участие в чемпионате «АртМастерс-регионы»

Молодежь Подмосковья может принять участие в чемпионате творческих компетенций «АртМастерс-регионы» по направлению «Кино». Мероприятие продлится до конца февраля 2024 года.

Чемпионат включает в себя межрегиональные индивидуальные соревнования по компетенциям и командные соревнования между сборными региона.

Он направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, насыщение региональных кинокомпаний кадрами, снижение оттока молодежи из регионов, развитие регионального кинематографа.

Подать заявку на участие можно до 15 ноября. До 6 декабря эксперты оценят портфолио участников. С 8 по 27 декабря пройдет квалификационный этап. Финал состоится с 9 января по 25 февраля 2024 года.