Молодежь Подмосковья может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»

Молодежь Подмосковья может принять участие в образовательных заездах «Таврида.АРТ» и одноименном фестивале молодого многонационального искусства. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Традиционно в Крыму собирается мощное комьюнити креативных и талантливых ребят со всей страны, чтобы творить, создавать что-то новое и полезное, налаживать отношения между регионами, делиться опытом и развиваться», - отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

По словам министра, в заездах примут участие более 200 представителей подмосковной молодежи. Три сотни человек будут представлять область на фестивале.

Первый образовательный заезд «Таврида.АРТ — только в России» пройдет на ВДНХ в рамках выставки «Россия», остальные заезды пройдут в Крыму. В их числе — «Русское лето», «Битва хоров», «Большой театр России», «Семейный заезд». Подать заявку на участие можно на сайте проекта.

Фестиваль будет проходить в конце июля в бухте Капсель под Судаком. В нем примут участие более 55 тысяч человек. С этого года участие будет доступно в трех категориях: «Профи», «Любители» и «Друзья».

Также на площадке «Тавриды» традиционно пройдет конкурс Росмолодежь.Гранты. В этом году в его рамках можно будет получить до полутора миллионов рублей на реализацию своих идей.